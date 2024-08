Sucesso no Agroleite 2024: RIC Rural em Pauta Brilha em Fórum de Tendências O evento que une a tradição e a tecnologia em prol do setor agro leiteiro do Paraná está sendo um sucesso! A edição do Agroleite... Ric|Do R7 12/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h56 ) ‌



RIC Rural em Pauta encerra sua participação no Agroleite 2024 em fórum sobre tendências do leite

O evento que une a tradição e a tecnologia em prol do setor agro leiteiro do Paraná está sendo um sucesso! A edição do Agroleite 2024, realizada pela Cooperativa Castrolanda, promove um debate e maior visibilidade ao mercado do leite não só a nível estadual, como também nacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

