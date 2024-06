Surfista famoso de 'Piratas do Caribe' é atacado por tubarão O surfista Tamayo Perry, famoso por participar do filme “Piratas do Caribe’ morreu após ser atacado por um tubarão em uma praia no...

Alto contraste

A+

A-

Surfista famoso que participou de ‘Piratas do Caribe’ morre atacado por tubarão

O surfista Tamayo Perry, famoso por participar do filme “Piratas do Caribe’ morreu após ser atacado por um tubarão em uma praia no Havaí, no último sábado (22). O homem, de 49 anos, surfava na ilha de Oahu quando o ataque aconteceu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Surfista famoso que participou de ‘Piratas do Caribe’ morre atacado por tubarão

• RIC Notícias Manhã traz detalhes sobre caso de mulher morta em casa noturna no PR

• Seleção Brasileira estreia na Copa América contra a Costa Rica; escalação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.