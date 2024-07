Tragédia em Curitiba: Homem é Brutalmente Assassinato a Facadas O Cidade Alerta desta quarta-feira (31), vai destacar o caso do homem que foi morto a facadas no centro de... Ric|Do R7 31/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h13 ) ‌



Homem morto a facadas no centro de Curitiba é destaque no Cidade Alerta

O Cidade Alerta desta quarta-feira (31), vai destacar o caso do homem que foi morto a facadas no centro de Curitiba em plena luz do dia. Conforme um dos médicos, a vítima ainda tinha sinais vitais quando a equipe chegou, mas o homem estava sangrando muito e não resistiu.

