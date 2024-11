Tragédia em festa infantil: menino de 3 anos se afoga em piscina Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, […] O post Menino... Ric|Do R7 14/10/2024 - 09h47 (Atualizado em 14/10/2024 - 09h47 ) twitter

Menino de 3 anos morre afogado durante festa do Dia das Crianças

Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, durante uma festa do Dia das Crianças, no último sábado (12). A criança estava com a família em um clube, no Jardim Graziela, quando foi encontrada submersa na água.

