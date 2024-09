Tragédia em Paiçandu: criança descobre mãe morta antes de ir à escola Uma jovem venezuelana foi assassinada na madrugada desta quinta-feira (12), em uma ocupação urbana em Paiçandu, no norte do Paraná.... Ric|Do R7 12/09/2024 - 11h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h41 ) ‌



Criança acorda para ir à escola e encontra mãe assassinada a facadas, no Paraná

Uma jovem venezuelana foi assassinada na madrugada desta quinta-feira (12), em uma ocupação urbana em Paiçandu, no norte do Paraná. O corpo da vítima foi encontrado pela filha mais velha, que tem 11 anos, no início da manhã. Ela acordou para ir para a escola e estranhou que a mãe ainda estava no quarto, quando então a encontrou toda coberta de sangue. O ex-companheiro da mulher, também venezuelano, é o principal suspeito do crime.

