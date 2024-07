Tragédia em Paranavaí: motociclista morre em acidente durante tentativa de fuga de blitz Um grave acidente resultou na morte de um jovem motociclista em Paranavaí, no noroeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (12)....

Motociclista morre em acidente durante tentativa de fuga de blitz no Paraná

Um grave acidente resultou na morte de um jovem motociclista em Paranavaí, no noroeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (12). O rapaz, de 20 anos, estaria fugindo de uma blitz da Polícia Militar do Paraná (PMPR), porém, no momento em que tentava atravessar um cruzamento com semáforo, foi atingido por um carro, que realizava uma conversão.

