Tragédia em Restaurante: Mãe e Filha Perdem a Vida em Acidente



Mãe e filha mortas em acidente em restaurante estavam de passagem pelo Paraná

A mãe e filha que morreram em um grave acidente na cidade de Ibiporã, no norte do Paraná, após uma caminhonete invadir um restaurante, foram identificadas. Rosana Pedroso Fávaro e a filha Sofia Caroline estavam sentadas na parte externa do estabelecimento, na noite deste sábado (27), quando foram atingidas pelo veículo e não resistiram.

