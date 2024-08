Tragédia em Santa Catarina: Jovem é Encontrada Morta Jovem é morta por ex-companheiro e corpo é levado até outro estado. O corpo de uma jovem paranaense foi encontrado em Santa Catarina... Ric|Do R7 16/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 10h16 ) ‌



Jovem é morta por ex-companheiro e corpo é levado até outro estado

Jovem é morta por ex-companheiro e corpo é levado até outro estado. O corpo de uma jovem paranaense foi encontrado em Santa Catarina, e a suspeita é que o ex-marido levou o corpo no porta-malas.

Confira todos os detalhes na reportagem!

