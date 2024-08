Tragédia em Vinhedo: Urnas Funerárias São Transportadas pela FAB A Força Aérea Brasileira (FAB) colocou à disposição uma aeronave para transporte das urnas funerárias das... Ric|Do R7 12/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Queda de avião Vinhedo: FAB faz transporte das urnas funerárias para Cascavel

A Força Aérea Brasileira (FAB) colocou à disposição uma aeronave para transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo. O destino será o aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Queda de avião Vinhedo: FAB faz transporte das urnas funerárias para Cascavel

• Aprovação de Ratinho Junior vai a 76,8% entre paranaenses

• Boxeadora argelina entra na Justiça contra ataques de gênero