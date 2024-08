Tragédia no Jardim Paris: Pai Desabafa em Entrevista Emocionante Pai de vítima do acidente com ônibus no Jardim Paris, se emociona em entrevista. O pai da Fernanda lembra do momento em que soube... Ric|Do R7 22/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pai de vítima do acidente com ônibus no Jardim Paris, se emociona em entrevista

Pai de vítima do acidente com ônibus no Jardim Paris, se emociona em entrevista. O pai da Fernanda lembra do momento em que soube da morte da filha: “foi um choque, não acreditei”. Ele conta que a filha tinha o sonho de ir morar na França: infelizmente não conseguiu realizar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Pai de vítima do acidente com ônibus no Jardim Paris, se emociona em entrevista

• Polícia investiga homicídios, com mesma forma de execução, no Odwaldo Bueno

• Moradores do Paraná registram objeto luminoso no céu na noite de quarta (21)