Tragédia: Noivo morre atropelado por BMW após sair do casamento

Noivo morre atropelado por BMW após sair do casamento; influencer está foragido

Um noivo, identificado como Fábio Toshiro Kikuta, morreu atropelado por um carro na mesma noite em que se casou, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no último sábado (13).

