Transformação Demográfica: Idosos Superarão Jovens no Paraná até 2027 O número da população idosa, pessoas com mais de 60 anos residindo no Paraná, deve superar a proporção daquelas... Ric|Do R7 25/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 25/08/2024 - 17h31 ) ‌



População idosa vai superar jovens com menos de 15 anos em 2027 no PR Valdelino Pontes

O número da população idosa, pessoas com mais de 60 anos residindo no Paraná, deve superar a proporção daquelas com menos de 15 anos até 2027. A informação consta nas mais recentes projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feitas a partir de dados do Censo 2022 e analisadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

