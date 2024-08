Vacinação em Massa: Estudantes do Paraná Recebem Imunização As escolas estaduais e municipais do Paraná iniciaram nesta segunda-feira (5) uma força-tarefa de vacinação... Ric|Do R7 06/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h06 ) ‌



Força-tarefa de vacinação amplia cobertura vacinal em estudantes do Paraná

As escolas estaduais e municipais do Paraná iniciaram nesta segunda-feira (5) uma força-tarefa de vacinação que vai até 16 de agosto. A meta é imunizar crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino em todas as 399 cidades do estado.

