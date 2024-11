Veja detalhes sobre homem morto em poço de elevador de shopping no Cidade Alerta Veja detalhes sobre homem morto em poço de elevador de shopping no Cidade Alerta Ric|Do R7 15/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 18h28 ) twitter

Homem morto em poço de elevador

O Cidade Alerta Curitiba desta sexta-feira (15) traz detalhes sobre o homem que morreu após cair no poço do elevador do Shopping Estação, em Curitiba, e seria cliente do estabelecimento. Ele estava na parte dos fundos do shoppings, no elevador que dá acesso ao estacionamento, e ficou preso no poço, entre o elevador e a parede.

