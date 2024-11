Veja detalhes sobre o técnico de enfermagem indiciado por abuso no RIC Notícias Noite Veja detalhes sobre o técnico de enfermagem indiciado por abuso no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta sexta-feira (8) traz detalhes sobre o técnico de enfermagem suspeito de dopar e abusar sexualmente de pelo menos quatro pacientes de hospitais, em Curitiba, e que foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). De acordo com a delegada Aline Manzatto, responsável pela investigação, Wesley da Silva Ferreira poderá responder por cinco crimes diversos. A denúncia, entretanto, depende do Ministério Público do Paraná (MPPR), que já recebeu o inquérito policial e decidirá pelo andamento do processo

