Vereador é morto na casa dos pais Vereador é morto na casa dos pais Ric|Do R7 11/11/2024 - 14h12 (Atualizado em 11/11/2024 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vereador é morto na casa dos pais

Vereador é morto na casa dos pais em Santana do Itararé: na fuga, suspeitos do crime morreram em confronto com a PM em Curitiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes!

Leia Mais em Ric:

Caso Ísis: Buscas pelo corpo são encerradas e família espera justiça decidir futuro de Marcos Rone

Debate sobre o fim da jornada 6×1 toma conta das redes; entenda a proposta

Câmera flagra motorista de Audi acertando carros após racha na Linha Verde; veja