Violência no Terminal: Torcidas se Enfrentam em Curitiba Uma briga de torcidas foi registrada na tarde deste domingo (4) no terminal do Boqueirão, em Curitiba. Passageiros... Ric|Do R7 05/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 10h06 ) ‌



Briga de torcidas assusta passageiros em terminal de Curitiba; vídeo

Uma briga de torcidas foi registrada na tarde deste domingo (4) no terminal do Boqueirão, em Curitiba. Passageiros que estavam no local registraram as cenas de violência entre os dois grupos.

