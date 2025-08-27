5 dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio
Veja estratégias para evitar obstáculos e transformar seus projetos em histórias de sucesso
Ter o próprio negócio é o sonho daqueles que desejam conquistar independência, autonomia e a chance de transformar ideias em realidade. Para as mulheres, essa ambição vai além: é a oportunidade de romper barreiras e conquistar protagonismo em um mercado tão desafiador.
No Brasil, esse movimento já é expressivo: são mais de 10,35 milhões de mulheres empreendedoras, segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o que corresponde a 34% de todos os empreendedores do país.
Ainda assim, conquistar espaço no mercado não é uma tarefa fácil e exige conhecimento, dedicação e disciplina. “Empreender é um ato de coragem, mas a coragem sem direção pode ser só um salto no escuro”, afirma Marcela Fujiy, fundadora da Be.Labs, uma aceleradora de negócios no Nordeste.
A seguir, ela compartilha 5 dicas práticas que foram essenciais em sua trajetória e que podem ajudar outras mulheres a transformarem seus projetos em histórias de sucesso. Confira!
1. Olhe para si
O que move você? Pense no que faria mesmo sem ganhar dinheiro, mas que, com estratégia, poderia se tornar sua fonte de renda.
2. Fique de olho nos problemas
Negócios bem-sucedidos resolvem problemas. O que falta na sua comunidade ou no seu mercado? O que pode ser feito melhor?
3. Teste pequeno e aprenda rápido
Você não precisa de um plano de negócios perfeito para começar. Valide sua ideia com quem pode ser seu cliente, observe a reação e ajuste o que for necessário.
4. Não tente fazer tudo sozinha
Ter uma rede de apoio muda o jogo. Outras mulheres já passaram por esse caminho e aprender com elas poupa tempo, dinheiro e frustração.
5. Dê o primeiro passo
Os desafios existem: acesso a crédito, medo de errar, conciliar tudo ao mesmo tempo, lidar com o peso das expectativas. Mas se você espera o momento perfeito, ele nunca chega. O que faz a diferença é dar o primeiro passo e ajustar a rota no caminho.
Marcela Fujiy acredita que a força do empreendedorismo feminino é ampla e vai além de promover um retorno financeiro. “As mulheres transformam realidades por meio dos seus negócios. Elas não apenas movem a economia, mas também geram benefícios diretos para suas famílias e comunidades. A força das mulheres transforma e gera um empoderamento em cascata”, afirma.
Por Viviane Santa Cruz
