5 sinais de que a sua saúde mental está pedindo atenção Veja sintomas que podem indicar desgaste emocional e saiba como enfrentá-los Portal EdiCase|Do R7 27/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h19 )

5 sinais de que a sua saúde mental está pedindo atenção

Em meio à correria do dia a dia e às pressões profissionais e pessoais, é comum negligenciar o cuidado com a saúde mental e ignorar pequenos sinais de alerta que indicam desgaste emocional. Contudo, reconhecer esses indícios é fundamental para prevenir quadros mais graves e alcançar equilíbrio e bem-estar emocional.

Segundo a psicóloga e neuropsicóloga Luciana Benedetto, especialista da healthtech de saúde mental BurnUp, a saúde emocional, assim como a física, também deve ser prioridade. Ela explica que o monitoramento contribui para o autoconhecimento, ajuda a identificar gatilhos emocionais e possibilita um melhor gerenciamento das emoções.

A seguir, a profissional destaca cinco sinais importantes de que a saúde mental pode estar pedindo atenção. Confira!

1. Fadiga constante e falta de energia

‌



Um dos primeiros indícios de que algo não está bem é a sensação de exaustão permanente. Se uma pessoa se sente cansada ao acordar, mesmo após uma boa noite de sono, talvez isso seja um indicativo de um esgotamento emocional. Esse cansaço, que não cede com o descanso adequado, pode ser resultado de excesso de estresse e pressão acumulada.

2. Oscilações de humor e irritabilidade

‌



Mudanças frequentes de humor e irritabilidade sem motivo aparente também podem ser sinais de estresse e ansiedade. Essa instabilidade emocional, além de prejudicar relacionamentos e reduzir a produtividade, pode intensificar sentimentos de insatisfação.

3. Dificuldade para dormir ou insônia

‌



O sono é um dos principais indicadores da saúde mental. A insônia ou as alterações no padrão de sono podem estar relacionadas a níveis elevados de estresse e ansiedade, que interferem na produção de melatonina e na capacidade de relaxar.

4. Desinteresse em atividades que antes eram prazerosas

Quando hobbies, atividades sociais ou mesmo tarefas simples do cotidiano deixam de trazer prazer, o desinteresse pode ser um sinal de alerta. A desmotivação pode decorrer do desgaste emocional, em que a energia e o interesse se esgotam diante do acúmulo de estresse e sentimentos negativos, levando inclusive ao isolamento social.

5. Problemas de concentração e dificuldade para tomar decisões

O estresse e a ansiedade podem comprometer a função cognitiva, afetando a clareza mental e a capacidade de concentração. Quando tarefas simples passam a exigir esforço excessivo ou a mente parece estar constantemente dispersa, é preciso atenção, pois pode ser sinal de exaustão mental.

Prevenção e cuidado contínuo

Segundo Luciana Benedetto, as alterações no humor, no comportamento ou na energia podem indicar problemas maiores, como ansiedade, estresse crônico ou até mesmo depressão. Por isso, identificar esses transtornos de forma preventiva é essencial para preservar a funcionalidade mental e a qualidade de vida como um todo.

Estar atento a esses sinais é essencial para evitar desgastes emocionais. Além do acompanhamento com um especialista, adotar bons hábitos — como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente e estabelecer uma rotina adequada de sono — desempenha papel fundamental na prevenção. “Pequenas mudanças diárias podem fortalecer o bem-estar e ajudar a construir uma vida mais saudável, de dentro para fora”, finaliza a psicóloga.

Por Maria Julia Cabral