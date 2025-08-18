6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão
Pneumologista esclarece dúvidas sobre fatores de risco, incluindo cigarros eletrônicos, pods e narguilé
Apesar dos avanços na saúde e da ampliação de campanhas educativas, o câncer de pulmão ainda figura entre os maiores desafios da oncologia. O tabagismo permanece como o principal fator de risco, responsável por 80% das mortes relacionadas à doença no país, de acordo com a Fundação do Câncer. Os números do INCA (Instituto Nacional do Câncer) revelam uma dimensão ainda mais dura: 477 brasileiros morrem todos os dias em decorrência do tabaco e da exposição passiva a ele, o que representa 174 mil mortes que poderiam ser evitadas anualmente.
Apesar dos avanços na saúde e da ampliação de campanhas educativas, o câncer de pulmão ainda figura entre os maiores desafios da oncologia. O tabagismo permanece como o principal fator de risco, responsável por 80% das mortes relacionadas à doença no país, de acordo com a Fundação do Câncer. Os números do INCA (Instituto Nacional do Câncer) revelam uma dimensão ainda mais dura: 477 brasileiros morrem todos os dias em decorrência do tabaco e da exposição passiva a ele, o que representa 174 mil mortes que poderiam ser evitadas anualmente.
O cigarro não é o único vilão. A pneumologista Gilda Elizabeth, do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas, alerta que, além do cigarro tradicional, novas formas de consumo de nicotina, como cigarros eletrônicos, pods e narguilé, também oferecem riscos elevados.
O cigarro não é o único vilão. A pneumologista Gilda Elizabeth, do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas, alerta que, além do cigarro tradicional, novas formas de consumo de nicotina, como cigarros eletrônicos, pods e narguilé, também oferecem riscos elevados.
A seguir, veja alguns mitos e verdades sobre o câncer de pulmão e o tabagismo explicados pela médica!
A seguir, veja alguns mitos e verdades sobre o câncer de pulmão e o tabagismo explicados pela médica!
1. Se eu parar de fumar, logo estarei livre do risco de câncer de pulmão”
1. Se eu parar de fumar, logo estarei livre do risco de câncer de pulmão”
Mito. Embora o risco diminua com o tempo, ex-fumantes ainda têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão comparando com quem nunca fumou. Portanto, se faz necessário o acompanhamento de ex-tabagistas por até 15 anos após a interrupção do hábito de fumar.
Mito. Embora o risco diminua com o tempo, ex-fumantes ainda têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão comparando com quem nunca fumou. Portanto, se faz necessário o acompanhamento de ex-tabagistas por até 15 anos após a interrupção do hábito de fumar.
2. Cigarro eletrônico e narguilé são mais seguros do que o cigarro comum
2. Cigarro eletrônico e narguilé são mais seguros do que o cigarro comum
Mito. Pods, vapers e narguilé também liberam substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que prejudicam o pulmão e aumentam o risco de câncer. Há a preocupação com a possibilidade de surgirem tumores mais agressivos em faixas etárias cada vez mais jovens.
Mito. Pods, vapers e narguilé também liberam substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que prejudicam o pulmão e aumentam o risco de câncer. Há a preocupação com a possibilidade de surgirem tumores mais agressivos em faixas etárias cada vez mais jovens.
3. O câncer de pulmão sempre apresenta sintomas no início
3. O câncer de pulmão sempre apresenta sintomas no início
Mito. Na fase inicial, a doença costuma ser silenciosa. Tosse persistente, falta de ar e dor no peito geralmente surgem em estágios mais avançados, quando o tratamento costuma ser mais difícil.
Mito. Na fase inicial, a doença costuma ser silenciosa. Tosse persistente, falta de ar e dor no peito geralmente surgem em estágios mais avançados, quando o tratamento costuma ser mais difícil.
4. Tomografia de tórax de baixa dose ajuda a salvar vidas
4. Tomografia de tórax de baixa dose ajuda a salvar vidas
Verdade. O exame permite identificar nódulos benignos ou malignos precocemente, possibilitando cirurgias menos invasivas e aumentando as chances de cura.
Verdade. O exame permite identificar nódulos benignos ou malignos precocemente, possibilitando cirurgias menos invasivas e aumentando as chances de cura.
5. Só quem fuma muito precisa se preocupar
5. Só quem fuma muito precisa se preocupar
Mito. A exposição à fumaça, mesmo passivamente, também pode causar câncer de pulmão e outras doenças respiratórias graves, como bronquite crônica e enfisema pulmonar, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares.
Mito. A exposição à fumaça, mesmo passivamente, também pode causar câncer de pulmão e outras doenças respiratórias graves, como bronquite crônica e enfisema pulmonar, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares.
6. Os benefícios de parar de fumar são sentidos somente a longo prazo
6. Os benefícios de parar de fumar são sentidos somente a longo prazo
Mito. Ao parar de fumar, alguns benefícios são imediatos, como:
Mito. Ao parar de fumar, alguns benefícios são imediatos, como:
Por Natália Monteiro
Por Natália Monteiro