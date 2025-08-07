6 raças de gato sem pelo
Conheça felinos exóticos que conquistam pela personalidade única e aparência diferente
Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com suas particularidades, cores, tamanhos e comportamentos. Algumas delas chamam a atenção por um detalhe muito específico: não possuem pelos. Esses felinos, conhecidos por sua aparência exótica, surgiram de mutações naturais e, em alguns casos, de cruzamentos controlados.
Além da estética marcante, eles costumam ter temperamentos afetuosos e são bastante ligados aos tutores. Por não terem pelos, exigem cuidados específicos com a pele, como banhos regulares e proteção contra o frio e o sol.
A seguir, conheça 6 raças de gato sem pelo!
1. Sphynx
Originário do Canadá, o sphynx é a raça sem pelo mais conhecida no mundo. Surgiu na década de 1960 a partir de uma mutação genética natural e foi desenvolvida por meio de cruzamentos seletivos. Seu corpo é musculoso, com pele enrugada e aparência aveludada ao toque. Os olhos são grandes e expressivos, e as orelhas, largas e pontudas.
É um gato de porte médio, extremamente afetuoso, brincalhão e sociável. Gosta de companhia constante e costuma se apegar bastante ao tutor, sendo uma excelente opção para quem busca um companheiro presente e carinhoso.
2. Peterbald
Criado na Rússia na década de 1990, o peterbald é resultado do cruzamento entre o oriental shorthair e o sphynx. A raça pode apresentar diferentes níveis de pelagem, desde totalmente sem pelos até um leve revestimento aveludado. Seu corpo é alongado, elegante e magro, com pernas longas e orelhas grandes.
O peterbald tem personalidade ativa, inteligente e curiosa. Adora explorar o ambiente e interagir com a família, sendo bastante tolerante com crianças e outros animais. Costuma ser muito vocal e está sempre em busca de atenção e afeto.
3. Donskoy
Também conhecido como don sphynx, o donskoy surgiu na Rússia, na década de 1980, a partir de uma mutação natural. Sua pele é enrugada e pode variar entre completamente lisa ou com uma leve penugem. O corpo é musculoso e robusto, com cabeça triangular e orelhas largas. Diferentemente do sphynx, sua falta de pelo é causada por um gene dominante.
O donskoy é um gato calmo, afetuoso e muito leal ao tutor. Gosta de ficar no colo e aprecia o convívio próximo com a família. É sociável e se adapta bem a diferentes ambientes e estilos de vida.
4. Bambino
O bambino é uma raça recente, originada nos Estados Unidos por volta de 2005, fruto do cruzamento entre o sphynx e o munchkin. Ele combina a pele sem pelos do sphynx com as pernas curtas do munchkin, o que lhe dá um visual peculiar e cativante.
É um gato pequeno, com corpo compacto, orelhas grandes e expressão curiosa. Apesar das pernas curtas, é bastante ágil e ativo. Seu comportamento é brincalhão, dócil e extremamente apegado ao tutor. Por ter um perfil sociável, gosta de estar no centro das atenções e se dá bem com crianças e outros animais.
5. Gato elfo
O gato elfo é uma raça experimental, desenvolvida nos Estados Unidos por volta de 2006. Surgiu do cruzamento entre o sphynx e o american curl, sendo caracterizado pela ausência de pelos e pelas orelhas curvadas para trás. É um gato de porte médio, com corpo musculoso e pele enrugada. Sua expressão é amigável e suas orelhas dão um charme extra à sua aparência exótica.
O gato elfo é brincalhão, sociável e muito carinhoso. Costuma seguir o tutor pela casa e gosta de participar da rotina da família. Ainda é uma raça rara, mas vem conquistando admiradores por sua personalidade afetuosa.
6. Levkoy ucraniano
Originário da Ucrânia, o levkoy ucraniano foi desenvolvido no início dos anos 2000 a partir do cruzamento entre o donskoy e o scottish fold. O resultado é um gato sem pelos e com orelhas dobradas para a frente, o que lhe confere uma aparência única. Possui corpo magro, musculoso e rosto alongado, com olhos expressivos.
É uma raça dócil, inteligente e tranquila, que se adapta bem a diferentes ambientes. Muito apegado ao tutor, gosta de companhia e é sensível a mudanças bruscas no ambiente. Ainda é pouco conhecido fora da Europa Oriental, mas tem ganhado espaço entre os apaixonados por gatos exóticos.
É uma raça dócil, inteligente e tranquila, que se adapta bem a diferentes ambientes. Muito apegado ao tutor, gosta de companhia e é sensível a mudanças bruscas no ambiente. Ainda é pouco conhecido fora da Europa Oriental, mas tem ganhado espaço entre os apaixonados por gatos exóticos.