7 dicas para alcançar a nota mil na redação do Enem
Para atingir uma pontuação alta, é preciso unir técnica, repertório e prática
A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos grandes diferenciais da prova e exige mais do que apenas saber escrever bem. Para atingir uma pontuação alta, é preciso unir técnica, repertório e prática. A seguir, o professor Roberto Colombi Gava, da Beacon School, lista os principais pontos que os estudantes devem focar nesta reta final de preparação para o exame. Confira!
1. Entenda o gênero dissertativo-argumentativo
A redação do Enem tem um formato próprio, com estrutura clara e competências bem definidas. Compreender as exigências do gênero e escrever com clareza, coesão e argumentação sólida é essencial.
2. Pratique com regularidade e propósito
Escrever com frequência ajuda a desenvolver fluidez e segurança. Mais importante ainda é praticar com base nas competências avaliadas pelo Enem, com foco na reescrita e na evolução do texto.
3. Conte com orientação experiente
A prática deve ser acompanhada por professores ou corretores capacitados. Um olhar externo pode indicar caminhos, sugerir melhorias e orientar a reescrita, ferramentas poderosas para o desenvolvimento da escrita.
4. Construa um repertório sociocultural sólido
Mais do que decorar fórmulas, o estudante precisa articular saberes de áreas como História, Filosofia, Sociologia e Biologia. Isso permite sustentar argumentos com profundidade e originalidade.
5. Leia muito, e de forma crítica
A leitura constante de obras clássicas e contemporâneas amplia o vocabulário, enriquece a visão de mundo e fortalece a argumentação. Segundo o professor Roberto Colombi Gava, alunos que leem com frequência se destacam na redação por relacionarem os textos às temáticas propostas.
6. Treine o domínio da linguagem
Fluidez textual, vocabulário e organização de ideias são habilidades desenvolvidas com leitura e escrita contínuas. Expressar-se bem por escrito também é uma questão de repertório linguístico.
7. Gerencie o tempo e o cansaço
O Enem é uma prova extensa e com textos complexos, especialmente na área de Linguagens. Saber administrar o tempo e manter o foco durante a leitura é fundamental para um bom desempenho.
Por Amanda Prado