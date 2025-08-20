8 raças de cachorro com a pele enrugada Conheça os cães que chamam atenção pelas dobras no corpo e descubra os cuidados essenciais para mantê-los saudáveis Portal EdiCase|Do R7 20/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h20 ) twitter

Ao redor do mundo, existem raças de cachorro com características físicas muito diferentes entre si. Enquanto algumas têm pelos longos e esvoaçantes, outras se destacam por sua pelagem curta, porte avantajado ou focinho achatado. Entre essas peculiaridades, uma das mais marcantes é a pele enrugada, que confere uma aparência única e adorável a certos cães.

Essas dobras características na pele vão muito além da estética: elas exigem cuidados específicos dos tutores. O acúmulo de sujeira e umidade entre as rugas pode provocar problemas dermatológicos quando não há higienização frequente. Ao mesmo tempo, esses cães se destacam pelo temperamento marcante e, não à toa, estão entre os mais carismáticos e leais do universo canino.

A seguir, confira 8 raças de cachorro com a pele enrugada!

1. Shar pei

Originário da China, o shar pei é o símbolo máximo da pele enrugada entre os cães. Desde filhote, apresenta dobras profundas por todo o corpo, principalmente no rosto e no dorso. De porte médio, tem pelagem curta e áspera, em tons como creme, cinza e chocolate. Apesar da aparência fofa, costuma ser reservado com estranhos e muito protetor com seus tutores. Inteligente e independente, exige socialização desde cedo para evitar comportamentos territoriais.

2. Buldogue inglês

‌



Com rugas marcantes no rosto, pescoço e ombros, o buldogue inglês apresenta uma aparência imponente e, ao mesmo tempo, cativante. De origem britânica, é um cão de porte médio, corpo largo e pelagem curta. Muito apegado à família, mostra-se calmo, afetuoso e gosta de estar sempre próximo das pessoas. No entanto, devido às dobras e ao focinho achatado, requer cuidados especiais tanto com a higienização da pele quanto com a respiração.

3. Dogue de bordeaux

‌



Este gigante francês é facilmente reconhecido por seu rosto expressivo, marcado por rugas profundas e uma estrutura robusta. Com pelagem curta em tons de castanho-avermelhado, o dogue de bordeaux é um cão de guarda nato, mas muito leal e dócil com a família. Devido ao seu tamanho e estrutura, requer espaço e exercícios moderados. Suas dobras no focinho e testa devem ser limpas com frequência para evitar infecções.

4. Mastim napolitano

Originário da Itália, o mastim napolitano tem rugas em excesso por todo o corpo, o que o torna uma das raças mais enrugadas do mundo. É um cachorro gigante, musculoso, com pelagem curta e coloração variada. É tranquilo, protetor e extremamente afetuoso com os tutores. No entanto, suas dobras acumulam umidade com facilidade, o que exige higiene cuidadosa e constante.

5. Bloodhound

Famoso por seu faro apurado, o bloodhound também é conhecido pelas rugas no rosto e pescoço, que o ajudam na captura de odores. De porte grande e estrutura alongada, tem orelhas longas e caídas, além de pelagem curta e macia. Originário da Bélgica e da França, é um cão calmo, persistente e muito gentil, especialmente com crianças. Precisa de estímulos mentais e caminhadas frequentes.

6. Pug

Pequeno, simpático e com rugas características na face, o pug é uma das raças mais populares do mundo. Com origem na China, tem pelagem curta, olhos expressivos e corpo compacto. Suas dobras no rosto precisam de limpeza constante, já que podem acumular secreções. Muito sociável e brincalhão, se adapta bem a ambientes internos e convive bem com crianças e outros animais.

7. Buldogue francês

Outra raça muito popular que apresenta rugas na face é o buldogue francês. De porte pequeno, corpo musculoso e orelhas eretas, tem origem na França e encanta pela personalidade afetuosa e divertida. A pelagem é curta e fácil de cuidar, mas as dobrinhas no focinho exigem atenção redobrada. É um cachorro que adora companhia e não lida bem com longos períodos de solidão.

8. Mastim inglês

O mastim inglês é um dos maiores cães do mundo, tanto em peso quanto em altura. Suas rugas são especialmente visíveis na testa e ao redor dos olhos, conferindo uma expressão nobre e serena. Com pelagem curta e densa, é um cachorro protetor, paciente e muito leal à família. Apesar do tamanho imponente, costuma ser calmo e até preguiçoso, mas precisa de cuidados com a higiene das rugas e com as articulações.