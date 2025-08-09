8 receitas para o café da manhã do Dia dos Pais
Aprenda a preparar opções perfeitas para começar esta data especial de maneira única
Celebrar o Dia dos Pais é uma oportunidade maravilhosa para mostrar gratidão e amor por meio de pequenos gestos. Preparar um café da manhã especial, nesse cenário, se mostra como uma das maneiras mais sinceras de expressar carinho, pois envolve tempo, dedicação e o prazer de compartilhar momentos felizes à mesa.
Abaixo, confira 8 receitas para o café da manhã do Dia dos Pais!
Quiche de queijo e pera
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma farofa grossa. Em seguida, acrescente o ovo e a água gelada, uma colher de sopa de cada vez, misturando até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Depois, abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e coloque em uma forma de torta com fundo removível. Forre com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Depois, retire o papel-manteiga e asse por mais 10 minutos ou até a massa estar levemente dourada.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos, o creme de leite e o leite até ficar homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e alecrim picado. Depois, distribua as fatias de pera sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura sobre as peras. Corte o queijo em fatias e distribua sobre a quiche. Em seguida, leve ao forno médio preaquecido por 30-35 minutos ou até o recheio estar firme e dourado.
Muffin de mirtilo
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata o óleo, o ovo, o leite e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar. Acrescente o mirtilo e as raspas de limão, misturando delicadamente. Distribua a massa nas forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos. Sirva em seguida.
Tostada de abacate com ovo pochê
Ingredientes
Modo de preparo
Toste, em uma frigideira em fogo médio, as fatias de pão até ficarem douradas e crocantes. Em um recipiente, amasse o abacate com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de abacate sobre as fatias de pão tostado.
Para o ovo pochê, ferva água em uma panela, em fogo médio, e adicione o vinagre. Quebre um ovo em uma tigela pequena e deslize cuidadosamente na água fervente. Cozinhe por 3-4 minutos ou até a clara estar firme e a gema ainda mole. Retire com uma escumadeira e coloque sobre a tostada de abacate. Repita o processo com o outro ovo. Decore com folhas de coentro e sirva imediatamente.
Bolo de fubá
Ingredientes
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo e o leite até obter uma mistura homogênea. Depois, em uma tigela, misture o fubá, a farinha de trigo e o fermento. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até incorporar. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até que o bolo esteja dourado. Sirva em seguida.
Pão de banana com nozes
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture as bananas amassadas com a manteiga derretida. Adicione o açúcar mascavo, o ovo, a essência de baunilha, o bicarbonato de sódio e o sal. Misture até ficar homogêneo. Em seguida, incorpore a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Adicione as nozes picadas e misture novamente. Despeje a massa em uma forma de pão untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.
Waffles de chocolate
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o cacau, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo com o leite, a manteiga e a baunilha até ficar homogêneo. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture até ficar homogêneo. Aqueça a máquina de waffle. Coloque uma porção da massa e asse até ficar crocante por fora e macia por dentro. Sirva com as cerejas.
Crepioca com frango desfiado e requeijão
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, bata o ovo com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Reserve. Aqueça em fogo baixo uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite. Despeje a mistura e espalhe como uma panqueca. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 minutos de cada lado. Retire do fogo e recheie com o frango desfiado e o requeijão. Tempere com a pimenta-do-reino. Dobre a crepioca ao meio, volte à frigideira apenas para aquecer o recheio e sirva em seguida.
Ovos mexidos cremosos
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma tigela, quebre os ovos e bata suavemente com um garfo ou fouet, apenas até misturar as claras e as gemas. Acrescente o leite, uma pitada de sal e a páprica. Misture. Aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Despeje os ovos e, com uma espátula, mexa continuamente e com movimentos lentos, puxando das bordas para o centro. Cozinhe até atingir a cremosidade desejada — evite deixar muito tempo no fogo para não ressecar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
Em uma tigela, quebre os ovos e bata suavemente com um garfo ou fouet, apenas até misturar as claras e as gemas. Acrescente o leite, uma pitada de sal e a páprica. Misture. Aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Despeje os ovos e, com uma espátula, mexa continuamente e com movimentos lentos, puxando das bordas para o centro. Cozinhe até atingir a cremosidade desejada — evite deixar muito tempo no fogo para não ressecar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.