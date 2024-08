Após expulsão de diplomata, Itamaraty ainda trabalha nota oficial em resposta a Daniel Ortega A tensão aumentou após uma reclamação formal, que ocorreu por parte do governo da Nicarágua, ao Ministério de Relações Exteriores Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 08/08/2024 - 15h53 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h53 ) ‌



Brasil e Nicarágua enfrentam tensões diplomáticas Reprodução/ Natalie Machado

A expulsão do embaixador brasileiro da Nicarágua causou revolta e é vista como uma ofensa. Agora, o diplomata Breno de Souza da Costa volta nesta quinta-feira (8), para o Brasil, mais especificamente Brasília, e será realocado. Ainda não há previsão sobre qual função e onde ele deve assumir.

Quanto à embaixada brasileira, continuará em funcionamento ao comando do encarregado de negócios.

Em resposta à retaliação e, com base, no princípio da reciprocidade, o governo brasileiro também expulsou a embaixadora Fulvia Patricia Castro Matus. Ainda não se sabe qual será a decisão do governo nicaraguense a respeito da representação diplomática aqui na capital federal.

Há algum tempo, Brasil e Nicarágua esfriaram a relação diplomática.

O conflito teria se iniciado após uma fala do Papa Francisco, em março, que criticou a prisão de um bispo da igreja católica. Na época, o presbítero recusou ser deportado para os Estados Unidos junto com opositores do governo, que foram expulsos do país por serem considerados traidores da pátria.

A tensão aumentou após uma reclamação formal, que ocorreu por parte do governo de Daniel Ortega há cerca de três semanas, ao Ministério de Relações Exteriores no Brasil.