Ballet Bolshoi recebeu homenagem do Senado Federal A sessão solene comemorou 25 anos da escola russa de dança no Brasil Além das Embaixadas|Natalie Machado 20/05/2025 - 21h17 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h38 )

Bailarinas e autoridades celebram 25 da escola Bolshoi, no Senado @escola_bolshoi

A diplomacia vai além dos critérios formais e burocráticos. Hoje, foi a vez da música clássica e de passos suaves da junção das culturas russa e brasileira. Elas compuseram a coreografia de apresentação do ballet Bolshoi, no plenário do Senado.

Em sapatilha de ponta, naquele carpete azul, que, por sinal, é um tanto quanto escorregadio. Foi um dia para comemorar os 25 anos da Escola Bolshoi no Brasil, sediada em Santa Catarina.

Eu me lembro bem desta implementação. Fui bailarina alguns anos, mas precisei fazer escolhas e aqui estou. Confesso que já sonhei em ser uma dessas meninas, mas, não foi daquela vez... Chegou a hora de relatar como o ballet tem mudado vidas e desempenhado papel social.

Ao longo da temporada no Brasil, a Escola Bolshoi já formou 478 bailarinos, com 74% de atuação profissional, em 25 países e 5 continentes. Todos os alunos do curso técnico recebem bolsa integral e formação específica.

A cerimônia foi presidida pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) e contou com a presença dos senadores da bancada e de autoridades como o embaixador da Rússia, Alexey Labetskiy, o presidente do Instituto Bolshoi, Valdir Steglich, o diretor-geral da escola, Pavel Kazarian, e a representante do governo de Santa Catarina, Vânia Franco.

“Mais do que uma escola de dança, o Bolshoi é um projeto de vida que oferece formação artística gratuita e de excelência para crianças e jovens de todo país”, afirmou a senadora Ivete Silveira.

Bailarinas e autoridades reunidos no plenário do Senado Agência Senado





O projeto é fruto da cooperação entre Brasil e Rússia, destaque diplomático para a cooperação estratégica. Trabalho conjunto de professores russos e alunos brasileiros.

“Hoje, a Escola Bolshoi se consolida como uma instituição de referência na formação de bailarinos clássicos não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Muitos formandos da Escola se tornaram primeiros-bailarinos e bailarinas em vários teatros russos e mundiais”, disse o embaixador russo no Brasil, Alexey Labetskiy.

