Brasília tem festival gastronômico para mostrar que culinária argentina vai além das famosas parrilas O concurso é liderado pela Embaixada da Argentina e o público decidirá qual será o melhor restaurante Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 30/10/2024 - 16h47 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h47 )

Lucas Rivas chef de cozinha, ensina alunos de gastronomia no Brasil Embaixada da Argentina

Você, amante da culinária argentina, já imaginou saber mais sobre a cultura local por meio da gastronomia? Essa é uma das maneiras que as embaixadas aqui em Brasília têm de divulgar a cultura estrangeira.

Então, chegou a hora! Entre os dias 1 e 30 de novembro, 36 restaurantes do Distrito Federal participarão do primeiro Concurso de Gastronomia Argentina. A ideia é mostrar que a culinária vai além das famosas parrilas e de um bom vinho.

“Este é o lançamento da primeira edição do concurso de gastronomia argentina e fará parte da agenda cultural da cidade. Hoje, temos duplo objetivo: o lançamento concurso e, também, deixar um legado para a cidade. Queremos que este festival seja uma viagem à Argentina por meio da gastronomia”, disse o embaixador Daniel Raimondi, há cinco meses no posto.

A primeira edição do concurso foi lançada ontem, dia 29. Contou com uma aula-show do chef Lucas Rivas, de um dos melhores hotéis de Bariloche. Rivas não escondeu a satisfação de repassar os conhecimentos e segredos da cozinha para colegas de trabalho. " É uma honra estar com os senhores aqui”.

‌



O festival é coordenado pela Embaixada da Argentina e os estabelecimentos precisarão colocar a criatividade em dia. O menu, de almoço e jantar, terá preço variado: de R$ 54,90 a 149,90. A população poderá votar, online, no prato que mais gostar.

O chef do restaurante premiado irá para Bariloche para participar de um intercâmbio para aprofundar os conhecimentos da gastronomia local.

