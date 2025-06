Cantora de fado se apresenta na comemoração dos 200 anos da relação entre Brasil e Portugal Cuca Roseta presenteou os convidados com interpretações e repertório variados Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 11/06/2025 - 11h01 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Silêncio, que se vai cantar o fado...

Cuca Roseta canta o fado na Embaixada de Portugal Natalie Machado/RECORD

A expressão lusitana anunciava o que estava por vir. Dona de uma voz inconfundível, Cuca Roseta desembarcou em Brasília e deu um show de música tradicional portuguesa, noite passada. A cantora foi convidada, especialmente, para participar da celebração da data nacional de Camões e das Comunidades Portuguesas.

As interpretações de letras de Amália Rodrigues deixaram o público boquiaberto. Barco Negro e Tiro Liro Liro prenderam a atenção de todos ali presentes, no jardim da embaixada. Foi uma imersão na cultura de nossos antecedentes. Encurtar a distância geográfica, dessa maneira, fica ainda mais atraente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Este ano, Brasil e Portugal comemoram 200 anos das relações diplomáticas. Ponto ressaltado no discurso do embaixador Luis Faro Ramos, que destacou a importância das comunidades portuguesas no Brasil.

“Estamos a celebrar, este ano, os 200 anos das nossas relações diplomáticas, a ‘mais perfeita amizade’. Ao longo destes dois séculos, os nossos compatriotas contribuíram empenhadamente para a construção deste gigante por natureza que é o Brasil”, disse o embaixador.

‌



“É para mim uma enorme satisfação dar testemunho do respeito e profunda admiração com que acompanho, desde que cheguei ao Brasil, o trabalho incansável e incessante dos nossos heróis portugueses e luso-descendentes do século XXI”, completou.

A recepção na Embaixada de Portugal preparou uma estrutura e tanto para os convidados. Contou com pavilhões de empresas portuguesas e dos seus produtos, com destaque para sua gastronomia de grande qualidade. Ali, ministros de Estado, do judiciário, parlamentares, militares e sociedade civil se juntaram e desfrutaram do melhor que Portugal tem a oferecer: cultura e acolhimento.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.