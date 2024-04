Cerveja brasileira é escolhida para celebrar os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e EUA

Alto contraste

Brasil e EUA celebram bicentenário diplomático com cerveja

Uma receita exclusiva de cerveja, composta por lúpulos norte-americanos e fruta nativa da Mata Atlântica, foi escolhida para marcar os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O concurso “Bicentennial Beer” avaliou a capacidade de dez cervejarias brasileiras em traduzir, por meio da bebida, a relação diplomática entre os dois países.

Cada participante recebeu 40 kg de lúpulos norte-americanos para o desenvolvimento e fabricação da cerveja. Os EUA são líderes mundiais na produção de lúpulo, uma planta que não é cultivada em escala comercial no Brasil.

A cerveja West Coast Pilsner, vencedora do concurso, destaca-se por seus 100% de lúpulos norte-americanos, flocos de milho e cambuci, fruta nativa da Mata Atlântica, proporcionando um sabor cítrico e floral. O cambuci foi fornecido pelo Instituto AUÁ, uma ONG que apoia pequenos produtores da região e promove o reflorestamento da área, afetada pelas mudanças climáticas.

O pré-lançamento do novo rótulo ocorreu durante a Anuga Select Brazil, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas, realizada em São Paulo de 9 a 11 de abril. A cerveja estará presente em diversas comemorações ao longo do ano.

A Cervejaria Tábuas, de Campinas, São Paulo, foi a grande vencedora do concurso cultural, organizado pela USA HOPS, uma instituição comercial que promove a indústria do lúpulo norte-americano. O evento contou com a presença do Departamento de Agricultura (USDA) e da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil.

