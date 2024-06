Congresso Nacional comemora em sessão solene os 150 anos da imigração italiana no Brasil Correios também lançaram um selo em alusão à data

Frente Parlamentar Brasil-Itália durante sessão solene, no Congresso Nacional (Embaixada da Itália/Embaixada da Itália)

O Congresso Nacional comemorou nesta quarta-feira (5), em sessão solene, os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Ao som dos hinos dos dois países, foi celebrada a chegada dos primeiros imigrantes, em 1874, por meio do navio “La Sofia”. A sessão solene contou com a colaboração da frente parlamentar mista Brasil-Itália e da embaixada italiana.

Na cerimônia, os Correios apresentaram o selo comemorativo em celebração dos 150 anos da imigração italiana. O selo foi entregue pela diretora econômico-financeira da instituição, Maria do Carmo Lara Perpétuo, ao embaixador Alessandro Cortese e ao deputado Luiz Fernando Faria, presidente da frente parlamentar.

Também compareceram o presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Itália-Brasil, Eros Biondini, e o deputado do parlamento italiano eleito no exterior, Fabio Porta.

“Emocionante sessão solene para marcar o 150º Aniversário da imigração italiana. Agradeço aos muitos brasileiros amigos da Itália presentes hoje no Plenário”, disse o embaixador Cortese.

A cerimônia ainda contou com a exibição de um vídeo comemorativo, produzido pela embaixada da Itália, que destacou a contribuição dos imigrantes italianos para o desenvolvimento e a cultura do Brasil ao longo dos anos.

