De Valparaíso, Goiás, para o Chile: estudantes municipais vão à embaixada, em Brasília Os alunos presenciaram a rotina dos diplomatas e aprenderam sobre a cultura do país vizinho Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 12/05/2025 - 18h15 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h45 )

Estudantes na embaixada do Chile, em Brasília Secretaria do Entorno, GO

O dia de aula foi diferente para 30 estudantes do 9º ano, da Escola Municipal Eunice de Souza Machado, de Valparaíso, Goiás. Eles viajaram, aproximadamente, 40 quilômetros até chegarem ao Distrito Federal. Participaram do Programa Embaixadas de Portas Abertas (PEPA) para o entorno e conheceram, de perto, a cultura e a beleza da Embaixada do Chile. O programa do governo do Distrito Federal chega aos alunos do Entorno em parceria com o governo de Goiás, por meio da Secretaria do Entorno do DF.

Os estudantes se depararam com um espaço um tanto quanto diferente. Durante a visita guiada, aprenderam a história do país, coleções de arte, tapeçarias e artefatos históricos mantidos pelo corpo diplomático.

“Eu pensava que embaixada era tipo um escritório grande, vi que é muito mais. É cultura, história, um pedaço de outro país dentro do nosso. Fiquei lisonjeado com o convite”, contou Miguel Mendonça dos Santos, com o passaporte carimbado em mãos e um sorriso que não cabia no rosto.

O anfitrião, o primeiro-secretário Javier Foxon Calvo, não apenas apresentou a residência oficial do embaixador, mas também conversou com os estudantes sobre a importância de estudar, conhecer novas línguas e abrir a mente para novos horizontes. “Vocês estão aqui hoje porque têm potencial. A educação é a ponte que leva a gente para onde sonha chegar”, disse Javier, em português, mas com aquele especial sotaque espanhol.

A aluna Dara Rebecca Barbosa, encantada com tudo o que viu, ouviu e provou, destacou o que mais chamou sua atenção: “A gente aprendeu muito sobre o Chile, sua história e seus costumes. E o almoço? Gente! Nunca pensei que um cachorro-quente com abacate e tomate — o ‘completo chileno’ — fosse ser tão gostoso!”, ressaltou a estudante.

A visita foi articulada pela Secretaria de Relações Internacionais do Governo do DF (Serinter-GDF), representada por Paulo César Pagi. “O PEPA é um programa que acende a faísca da curiosidade. Mostra para nossos jovens que basta estudar com dedicação para, um dia, representar o Brasil, seja como diplomatas, advogados, cientistas ou atletas de ponta. E, por que não, como embaixadores”, disse, agradecendo à embaixada chilena pelo carinho.

Depois da imersão cultural, os alunos experimentaram comidas típicas e ainda receberam livros de presente. “Foi tudo perfeito! Uma aula de vida, daquelas que a gente não esquece nunca”, comentou Maria Rita Frazão, a Secretaria de Educação de Valparaíso.

O PEPA é uma iniciativa do governo do Distrito Federal e, no Entorno, ocorre desde 2024 graças à parceria entre a Serinter- GDF e a Secretaria de Estado do Entorno do DF (SEDF-GO). No ano passado, estudantes de Planaltina e Cristalina visitaram as embaixadas da Malásia e de Ruanda.

