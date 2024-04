Delegação britânica visita escola pública do Distrito Federal A visita ao Brasil também incluiu o estado do Pará no roteiro. O intuito foi aprofundar conhecimento sobre segurança alimentar no país. O foco está no G20.

A visita buscou enfatizar a parceria entre o Reino Unido e o Brasil, em questões relacionadas ao desenvolvimento, clima e sustentabilidade. O destaque está em temas relacionados ao G20 e ao Pacto BrasilReino Unido sobre o Crescimento Verde.

Os britânicos foram à Escola Classe 66, do Sol Nascente. Uma região carente de Brasília. Lá, entenderam mais sobre o sistema alimentar da rede pública escolar local.

“Esse tipo de visita é importante para entender mais do trabalho do governo do Brasil e do Centro de Excelência do WFP (Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas), principalmente, sobre o impacto desse tipo de programa na vida das crianças aqui no Brasil. Para nós, é essencial entender mais sobre esse tipo de programa para levar as melhores práticas para outras partes do mundo”, afirmou Stephanie Al-Qaq, embaixadora do Reino Unido no Brasil.

“O que me chamou mais atenção nesse projeto foi a o tamanho, a escala, de todo este exercício. Há, somente nesta região que estamos visitando, por volta de 500mil crianças sendo alimentadas todos os dias. E a qualidade dos alimentos que eu vi aqui é absolutamente incrível!”, disse Nick Dyer, Secretário Geral para Desenvolvimento do Reino Unido.

O secretário também conheceu o estado do Pará. As visitas permitiram uma compreensão direta das questões ambientais e de desenvolvimento enfrentadas na região, além de permitir a identificação de possíveis áreas de extensão da histórica colaboração bilateral.

