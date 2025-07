Diplomatas brasileiros se revoltam com tarifaço: ‘Trump mexeu com o país errado’ Brasil devolve oficialmente a carta que indicava uma tarifa de 50% aos produtos exportados para os EUA Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 10/07/2025 - 08h44 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h44 ) twitter

Tarifaço de Donald Trump provocou a ira de diplomatas brasileiros Reprodução/Instagram/@potus

A crise está instalada e confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil ecoou fortemente. O Itamaraty respondeu com revolta e indignação à afirmação que os norte-americanos vão taxar em 50% os produtos brasileiros exportados ao país.

“Uma crise motivada pela intromissão indevida dos EUA em assuntos internos brasileiros e pelo uso de tarifas como armas para essa intromissão. Trump está querendo entrar na campanha eleitoral brasileira com ameaças”, disse ao blog uma fonte ligada ao Itamaraty.

A embaixada dos EUA em Brasília está sem embaixador desde que Trump assumiu o seu segundo mandato, em janeiro. E não há previsão para que um nome seja escolhido.

O contato oficial no Brasil está a cargo do encarregado de negócios da embaixada, Gabriel Escobar. Ontem ele foi convocado duas vezes pelo Itamaraty. Na segunda vez, foi devolvida, simbolicamente, a carta de Trump, publicada nas redes sociais do presidente americano, destinada ao presidente Lula. Diplomaticamente, resposta imediata à afronta recebida.

“Trump mexeu com o país errado, neste aqui mandamos nós!”, afirmou a fonte do Itamaraty.

Hoje, o presidente Lula tem reunião com o ministro das comunicações, Sidônio Palmeira, para elaborar uma nova estratégia de comunicação, mas o governo já se posicionou.

“Até ontem se negociava as tarifas tecnicamente e com profissionalismo. Aí Trump decidiu politizar e fazer bravatas”, disse o diplomata.

Toma lá. Dá cá. Valerá a política da reciprocidade. Os EUA também serão taxados.

