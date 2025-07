Egito celebra 101 anos de relação com o Brasil com grande festa em Brasília Diplomatas comemoraram 101 anos de amizade com o Brasil e 73 anos da Revolução militar no país Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 29/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Comemoração de 101 anos de amizade entre Brasil e Egito em Brasília.

Diplomatas destacam ações voltadas para desenvolvimento sustentável e inclusão financeira.

Em 2024, comércio bilateral alcançou US$ 4,9 bilhões, com superávit para o Brasil.

Visitas diplomáticas importantes reforçam a parceria, com a presença de líderes egípcios no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

101 de amizade entre Brasil e Egito são celebrados com grande festa Divulgação/Eliane Loin

Diplomatas comemoraram, na última sexta-feira, em uma casa de festas de Brasília, os 101 anos de amizade entre Brasil e Egito e os 73 anos da revolução militar no país africano.

Autoridades, representantes de embaixadas, empresários, jornalistas, além de membros da comunidade egípcia e brasileira, reforçaram os laços diplomáticos entre os dois países.

“Nossos esforços conjuntos estarão voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável, do crescimento econômico equitativo e da inclusão financeira. Objetivos que traduzem uma visão compartilhada por uma ordem global mais justa e próspera”, destacou a embaixadora do Egito no Brasil, Mai Taha Khalil.

Exemplo disso é o Acordo de Parceria Estratégica, assinado durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. O acordo abrange áreas como política, segurança, comércio, ciência, cultura e diplomacia.

‌



Em 2024, o comércio bilateral entre Brasil e Egito atingiu a marca de US$ 4,9 bilhões, com um superávit de US$ 3 bilhões para o Brasil. Além disso, o Egito é hoje um dos principais parceiros do Brasil na África, e o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul (em vigor desde 2017) tem impulsionado ainda mais essa relação.

A revolução no Egito

A data nacional do Egito marca a Revolução de 23 de julho de 1952, quando o país transformou se tornou uma república moderna. Desde então, o Egito passou por avanços políticos, sociais e econômicos e consolidou posicionamento relevante no norte da África, no mundo árabe e na região do Mediterrâneo.

‌



101 anos de cooperação e crescimento

A parceria entre Brasil e Egito começou, oficialmente, em 1924 e se fortaleceu ao longo das décadas. Há um ano, o Egito é membro permanente dos BRICS e já tem mostrado uma presença ativa no grupo.

Em 2025, durante a presidência brasileira do bloco, o país participou de encontros importantes no Rio de Janeiro, incluindo a cúpula dos líderes e dos ministros das Relações Exteriores.

‌



O fortalecimento das relações bilaterais também tem sido marcado por visitas diplomáticas importantes. O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sissi, esteve no Brasil para a Cúpula do G20 e se reuniu com o presidente Lula.

O primeiro-ministro egípcio, Dr. Mostafa Madbouly, também visitou o país durante a Cúpula do BRICS. E o Dr. Khaled ElAnany, candidato egípcio à direção-geral da UNESCO, esteve por aqui agradecendo o apoio brasileiro à sua candidatura.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.