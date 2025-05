Em luto, embaixada do Uruguai lamenta a morte de Pepe Mujica Bandeira a meio mastro e livros de condolências fazem parte da homenagem ao ex-presidente Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 14/05/2025 - 16h36 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h41 ) twitter

Embaixada do Uruguai em Brasília Embaixada do Uruguai

A embaixada do Uruguai, em Brasília, está de luto devido à morte do ex-presidente Pepe Mujica. A bandeira foi colocada a meio mastro e permanecerá desta maneira por três dias.

A medida foi determinada pelo governo de Yamandú Orsi, presidente do Uruguai, em todos os escritórios do governo, tanto no país quanto no exterior.

Os admiradores de Mujica também poderão assinar, até sexta-feira (16), o livro de condolências físico, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Já o livro virtual pode ser preenchido ao enviar e-mail. Todos os registros serão levados ao país vizinho.

Com a abertura das portas da sede diplomática, as homenagens começaram a chegar. Fabiano Leitão, trompetista, conhecido por apoiar o presidente Lula e repudiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve no local.

Sem embaixador desde o último dia 05, a sede diplomática aguarda a chegada do próximo chefe, prevista para o mês que vem.

