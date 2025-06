Embaixada da Itália comemora data nacional em grande estilo Duas mil pessoas compareceram ao evento, que teve helicóptero, carros antigos e música típica para todas as idades Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 05/06/2025 - 19h15 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h17 ) twitter

Convidados na Embaixada da Itália JP Rodrigues

Um evento para comemorar os 79 anos da república italiana reuniu mais de 2 mil pessoas, na embaixada do país, em Brasília. Logo na entrada, helicóptero, em frente ao prédio de ofício do corpo diplomático, e uma exposição de carros. Dos mais antigos aos atuais. Também chamados de máquinas automobilísticas. “Mama mia!” Logo ali já dava para sentir o que podíamos esperar, mas eles, mais uma vez, se superaram.

Foi uma celebração grandiosa. Regada a conexões profundas com a cultura estrangeira, em meio a um resgate histórico. Momento de destaque inicial no discurso do embaixador Alessandro Cortese.

“Quero lembrar, antes de mais nada, que hoje celebramos o septuagésimo nono aniversário do nascimento da República Italiana, resultado de um plebiscito histórico no qual, pela primeira vez na Itália, 13 milhões de mulheres puderam votar”, afirmou Cortese.

Carros italianos na entrada da embaixada

“Nestes dias, comemoramos também os 80 anos da Libertação da Itália do ‘nazifascismo’. Quero agradecer de maneira muito especial o Brasil e a Força Expedicionária Brasileira, que contava mais de 25 mil militares, por sua contribuição determinante para encerrar definitivamente na Itália 80 anos atrás o doloroso capítulo da guerra”, acrescentou.Era, de fato, como se estivéssemos em outro país. A alegria dos italianos e dos amigos da pátria, como dizem lá na embaixada. Cada “Ciao, Natalie!” era acompanhado de um sorriso e abraços calorosos. Lembram muito os brasileiros neste ponto.

‌



Por ali, o assunto também pairava sobre os planos para a COP30. Onde há a expectativa da visita da primeira-ministra, Giorgia Meloni.

Alessandro Cortese, embaixador da Itália no Brasil, durante o discurso de abertura do evento JP Rodrigues

“Confirmo aqui que a COP30 está no centro da agenda do governo italiano deste ano. Itália, junto à União Europeia, está na linha de frente, como o Brasil, no combate às mudanças climáticas, com programas e iniciativas concretas que atestam o seu compromisso global nesta área”, disse o embaixador.

‌



Para a COP, o governo estrangeiro contribuirá na construção do “Pavilhão Itália”.

“O único no mundo: um originalíssimo pavilhão flutuante, obra arquitetônica extraordinária, financiada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano, e projetado pelo Professor Carlo Ratti, que está aqui conosco e que quero cumprimentar. Ele é um dos maiores mestres mundiais da arquitetura sustentável, e curador da Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano”, ressaltou o embaixador.

‌



Hoje, mais de 900 mil cidadãos e mais de 30 milhões de ítalo-descendentes vivem no Brasil. Frutos dos 151 anos da imigração para o Brasil.

