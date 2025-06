Embaixada de Israel no Brasil não está fechada, afirma embaixador Relação diplomática entre os dois países fica tensa depois dos ataques ao Irã Além das Embaixadas|Natalie Machado, com Natália Martins 13/06/2025 - 21h07 (Atualizado em 13/06/2025 - 22h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entrada da Embaixada de Israel, em Brasília José Cruz/Agência Brasil - 13.06.2025

As relações diplomáticas entre Brasil e Israel estão tensas. Mesmo após as ondas de contra-ataques com mísseis a Israel, o Itamaraty emitiu um comunicado criticando os ataques ao Irã.

“O governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional.

Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial.

O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades."

‌



Embaixador de Israel, Daniel Zonshine, durante entrevista.

Em entrevista exclusiva ao blog, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, criticou o posicionamento brasileiro.

“Fizemos o que tinha que fazer. Sei que tem críticas no mundo. Inclusive, aqui. Temos dificuldades que não começaram agora. São coisas que temos que superar. Por conta disso, não usamos o potencial diplomático que temos”, disse Zonshine.

‌



“Estão destruindo Israel. Não podemos esperar. Os ataques foram para evitar uma possível bomba atômica”, acrescentou o embaixador.

Ao contrário do que foi publicado em outros meios de comunicação, a Embaixada de Israel, no Brasil, não está fechada. Os funcionários passaram o dia em trabalho por home office.

‌



As duas delegações brasileiras, com autoridades e empresários, em Israel, estão seguras, embora relatem intensos ataques. Ambas voltariam nos próximos dias, mas o espaço aéreo está fechado. Por enquanto, não há previsão de volta para casa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.