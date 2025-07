Embaixada do Canadá celebra data nacional com evento em São Paulo Brasileiros, cada vez mais, mudam para o país Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 03/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ônsul-Geral no Rio de Janeiro, François Jubinville, Embaixador Emmanuel Kamarianakis, Cônsul-Geral em São Paulo, Caroline Charette cortam bolo temático na festa que celebrou a data nacional do Canadá Dengo Filmes/ Augusto Monteiro

Democracia, inclusão, sustentabilidade e inovação. Esses foram os temas centrais do evento que comemorou a data nacional do Canadá, em São Paulo, nesta quarta-feira (2). Estiveram presentes convidados dos setores público e privado, da academia, da sociedade civil e de missões diplomáticas.

Durante o discurso, o embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, destacou o momento de mudanças drásticas que o mundo enfrenta. Reforçou que os canadenses vivem com mais incertezas do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. Ele observou ainda que essa é também a realidade de muitos outros países, incluindo o Brasil.

“Nesse contexto, uma coisa é certa: o Canadá e o Brasil estão mais bem posicionados juntos do que separados. Como presidente do G7, o Canadá está assumindo a liderança com ambição e propósito. Estamos trabalhando com parceiros de confiança em objetivos comuns, como proteger nossas comunidades, garantir a segurança energética, acelerar a transição digital e fortalecer parcerias. E, ao trabalharem juntos, Canadá e Brasil podem mostrar que países com valores compartilhados e forças complementares não apenas se adaptam às mudanças, mas também podem liderá-las.”

A cônsul-geral Caroline Charette falou sobre os laços profundos entre o Canadá e o estado de São Paulo e concluiu a cerimônia oficial da noite com um brinde que capturou o espírito de otimismo e colaboração.

‌



“O Canadá e o Brasil são parceiros estratégicos em todos os sentidos. Nossas empresas, pesquisadores, universidades e artistas estão moldando um futuro comum — sustentável, inclusivo, digital e centrado nas pessoas. Um brinde ao Canadá, ao Brasil e a todos que fazem dessa parceria uma verdadeira história de sucesso,” afirmou.

Relações bilaterais – Brasil e Canadá

O Canadá e o Brasil compartilham quase 160 anos de relações bilaterais, iniciadas com a abertura da missão comercial canadense no Rio de Janeiro em 1866.

‌



As relações diplomáticas foram formalizadas na década de 1940 e, atualmente, o Canadá está representado por uma embaixada em Brasília, consulados-gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro, e escritórios comerciais em Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. O Brasil, por sua vez, mantém uma embaixada em Ottawa e consulados-gerais em Montreal, Toronto e Vancouver.

Em 2024, o comércio bilateral de serviços alcançou 12,7 bilhões de dólares canadenses (aproximadamente R$ 50 bilhões). O investimento direto canadense no Brasil superou $19,8 bilhões de dólares canadenses (R$ 78 bilhões), colocando o Canadá entre os principais investidores estrangeiros no país.

‌



O investimento direto brasileiro no Canadá também ultrapassou 15,9 bilhões de dólares canadenses (R$ 62,5 bilhões), classificando o Brasil entre as dez principais fontes de investimento estrangeiro no Canadá.

Em 2023, mais de 145 mil brasileiros visitaram o Canadá, tornando o Brasil a nona maior fonte de visitantes internacionais. Mais de 71 mil canadenses declararam ter ascendência brasileira e cerca de 50 mil imigrantes nascidos no Brasil vivendo no país.

O Brasil segue liderando o ranking de países da América do Sul em número de estudantes no Canadá, com mais de 15.600 permissões de estudo emitidas para brasileiros em 2023. O país também é o principal beneficiário latino-americano das bolsas de estudo oferecidas pelo Programa Líderes Emergentes nas Américas do Canadá.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.