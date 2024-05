Embaixadas parabenizam jornalistas pelo Dia Internacional da Liberdade de Imprensa

Alto contraste

Dia Internacional da Liberdade de Imprensa (Embaixada Suécia/Reprodução/Embaixada Suécia)

No dia 3 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, um direito fundamental previsto na Constituição Federal brasileira, reconhecido também como o quarto poder pelos profissionais da área. Nesta data, algumas embaixadas manifestaram seu apoio ao trabalho dos jornalistas, destacando a importância da liberdade de imprensa para o fortalecimento das democracias.

O porta-voz da embaixada dos Estados Unidos, Luke Ortega, enfatizou, em um vídeo, a necessidade do trabalho da imprensa para o fortalecimento das democracias. “A imprensa é um dos pilares da nossa democracia. Hoje, mais do que nunca, é muito importante darmos apoio e suporte para os jornalistas poderem realizar seus trabalhos, com independência e segurança”.

Além dos Estados Unidos, embaixadas de outros países, como Canadá, Bélgica e Suécia, também se manifestaram. “Desde 1766, a Suécia é pioneira na consagração desse direito na legislação. A Lei da Liberdade de Imprensa da Suécia assegura a transparência governamental e o livre acesso à informação, protegendo também a confidencialidade das fontes jornalísticas”, afirma o post oficial do governo sueco nas redes sociais, com representação diplomática da embaixadora Karin Wallensteen.

A embaixadora do Reino Unido, Stephanie Al-Qaq, também deixou um recado: “Preservar um espaço livre para debates respeitosos é parte fundamental de qualquer democracia. O acesso à informação isenta fortalece os alicerces da sociedade!”.

