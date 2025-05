Embaixadores visitam Alexânia, em Goiás, e conhecem mais sobre a cultura do cerrado Diplomatas experimentaram cachaça, castanha de baru e aprenderam sobre o artesanato local Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 07/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h56 ) twitter

Embaixadores degustam culinária goiana e apreciam obras de arte Secretaria do Entorno do DF/GO

Embaixadores de dez países (Guatemala, Canadá, Rússia, Malta, Côte d’Ivoire, Camboja, Tanzânia, República Tcheca, Guiana e Trinidad e Tobago) foram, no sábado (3), para Alexânia, em Goiás. Cidade a, aproximadamente, 90 quilômetros de distância de Brasília, onde os diplomatas vivem. Tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura, gastronomia e arte locais. A ideia é estimular o mercado e, assim, mostrar o potencial regional, além de possibilitar investimentos estrangeiros.

“O Entorno tem potencial, e nós vamos dar sequência a esse trabalho para mostrar cada vez mais a força do nosso turismo, do nosso artesanato e da nossa gente”, destacou o secretário do Entorno, Pábio Mossoró. Segundo ele, o programa é uma ponte que conecta a região metropolitana à capital federal — e agora, também ao cenário internacional.

O ponto alto da programação foi a visita ao tradicional Festival da Cachaça, no distrito de Olhos D’Água. Entre barracas de artesanato e apresentações culturais, os diplomatas puderam conhecer o processo de produção artesanal da bebida e participar de degustações.

“Sempre um prazer visitar estas feiras cheias de felicidade, de gostos, de novos sabores e emoções. O programa nos inspira a ampliar laços culturais entre os nossos países”, comentou Andrey Prokin, diretor da Casa Russa no Brasil.

‌



Para a coordenadora de moda do Senac Goiás, Ildeth Dias, receber a comitiva diplomática “representa não apenas a valorização de uma obra artística, mas o reconhecimento de um projeto educacional que coloca a formação profissional em diálogo com o mundo e com os desafios do nosso tempo”.

O embaixador do Canadá, Emmanuel Kamarianakis, que participou pela primeira vez, comentou sobre a qualidade da exposição. Já Gerard Greene, de Trinidad e Tobago, que esteve em edições anteriores, elogiou a produção artesanal de cachaça e provou a castanha de baru. “Temos uma bebida de cana-de-açúcar também, o rum, mas a experiência aqui é única”, contou.

‌



O Programa Embaixadores no Entorno continua com próxima parada em Luziânia, dia 17 de maio. A experiência faz parte do Programa Embaixadores no Entorno, gerenciado pelos governos de Goiás e do Distrito Federal.

