Embaixatriz da China visita creche em Brasília

Nesse mundo diplomático, é comum encontrarmos o trabalho desempenhado pelas esposas dos embaixadores.

Inclusive, aqui em Brasília, existem alguns núcleos de encontro das embaixatrizes, como o Grupo das Cônjuges dos Chefes de Missão, o GCCM. Este, especificamente, promove diversas ações sociais e exposições ao longo do ano. Funciona como uma atuação conjunta, mas paralela, representando cada país de origem.

Fora essas ações conjuntas, existem as individualizadas. Como esta promovida pela embaixatriz da China. A Sra. Zhou Yongmei, visitou a Creche São Francisco. Ela fica na Cidade Estrutural, uma das maiores favelas do país. Lá já esteve o maior lixão a céu aberto da América Latina, de onde as famílias tiravam o sustento com a coleta de lixo.

A visita foi para realizar doações para ajudar na manutenção da instituição, que sobrevive, também, de bazares.

As crianças têm entre 1 e 4 anos e não pagam pelo serviço prestado. Nessa visita, as crianças conheceram um pouco mais da cultura e da culinária chinesa. Experimentaram o rolinho primavera, um salgado tradicional na China.

