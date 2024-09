Escolas públicas de Goiás fecham acordo para alunos visitarem embaixadas, em Brasília Alunos de Planaltina de Goiás foram os primeiros a participar do projeto que já existe com o Distrito Federal. Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 07/09/2024 - 20h28 (Atualizado em 07/09/2024 - 20h28 ) ‌



Alunos da rede pública foram recebidos pela embaixadora da Malásia no Brasil Secretaria do Entorno do Distrito Federal/GO

Vinte e nove alunos do Colégio Estadual de Planaltina de Goiás tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura da Malásia. O programa “Embaixada de portas abertas” já existe no Distrito Federal e, agora, abrange a região metropolitana, a qual engloba cidades do entorno. São cidades do estado de Goiás próximas à capital federal.

“Hoje assinamos um Termo de Cooperação em atenção ao compromisso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o Entorno. Ele nos orientou a cuidar do desenvolvimento regional, especialmente por meio da educação, que é um dos nossos pilares”, afirmou Caroline Fleury, secretária do Entorno.

Termo de Cooperação entre o governo de Goiás e a Secretaria do Entorno do Distrito Federal Secretaria do Entorno do Distrito Federal/GO

Os alunos foram recebidos pela embaixadora da Malásia no Brasil, Gloria Corina Anak Peter, e participaram de uma imersão na cultura malaia. O que incluiu degustação de pratos típicos, exibição de vídeos e uma sessão de perguntas e respostas.

“Foi uma alegria receber os alunos. Programas como esse estreitam os laços entre nossos países e nos permitem conhecer mais sobre os jovens brasileiros. Malásia e Brasil são amigos há 65 anos”, destacou a embaixadora.

‌



“Eu estou achando maravilhoso! Nunca imaginei que a gente poderia visitar as embaixadas. Para mim, isso era algo que não era comum. Estou achando lindo a forma como elas (mulheres) se vestem e como falam.”, disse umas das alunas, Maria Júlia.

Arthur Matos, do 3º ano, também aprovou a visita. “Eu só conhecia a Malásia pela internet e não esperava tanto acolhimento. Achei que seria um ambiente mais formal, mas foi muito acolhedor. Dá pra ver o amor que as pessoas têm pelo que fazem”, relatou.

Durante o evento, os alunos degustaram pratos típicos e aprenderam mais sobre a cultura da Malásia Secretaria do Entorno do Distrito Federal/GO