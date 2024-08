Estados Unidos criticam reconhecimento do resultado da eleição na Venezuela O anúncio foi divulgado pela Embaixada norte-americana Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 23/08/2024 - 18h24 (Atualizado em 23/08/2024 - 18h47 ) ‌



Supremo da Venezuela reconheceu vitória de Maduro nas eleições presidenciais Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29.05.2023

A embaixada dos Estados Unidos divulgou uma nota criticando o reconhecimento do resultado das eleições presidenciais da Venezuela. O posicionamento do governo de Joe Biden foi cirúrgico. Veio após o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela reconhecer a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho.

A Corte judicial recebeu as atas eleitorais do Conselho Nacional Eleitoral, em 5 de agosto, para investigação, e decidiu não torná-las públicas. Apenas declarou a vitória de Maduro. Enquanto isso, os chanceleres do Brasil e da Colômbia articulam os desdobramentos do caso.

Leia a nota na íntegra:

Declaração dos Estados Unidos sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela

‌



Declaração do primeiro porta-voz adjunto Vedant Patel

23 de agosto de 2024

‌



“O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu ontem que Nicolás Maduro venceu a eleição presidencial de 28 de julho contra Edmundo Gonzalez, candidato da oposição democrática. Essa decisão não tem credibilidade, dada a evidência esmagadora de que Gonzalez recebeu a maioria dos votos em 28 de julho.

As atas de apuração em nível distrital disponíveis publicamente e verificadas de forma independente mostram que os eleitores venezuelanos escolheram Edmundo Gonzalez como seu futuro líder. A vontade do povo venezuelano deve ser respeitada. Agora é o momento para os partidos venezuelanos iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica de acordo com a lei eleitoral venezuelana, e os desejos do povo venezuelano.

‌



As tentativas contínuas de reivindicar fraudulentamente a vitória de Maduro só agravarão a crise em curso. Os Estados Unidos pedem que Maduro liberte aqueles que foram detidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão.

Os Estados Unidos e a comunidade internacional continuarão a defender os eleitores venezuelanos, cuja vontade e direitos têm sido continuamente prejudicados desde 28 de julho. Estamos prontos para apoiar um processo inclusivo, liderado pela Venezuela, visando restabelecer as normas democráticas.”