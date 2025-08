EUA aumentam exigências para emissão de visto a cidadãos africanos A medida pode ampliar a lista de restrições Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 05/08/2025 - 17h26 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h34 ) twitter

Governo americano prevê a exigência de cauções de até US$ 15 mil

A partir de 20 de agosto, interessados em visitar os Estados Unidos passarão a ter que cumprir novos pré-requisitos.

Cidadãos do Malaui e da Zâmbia, países africanos, precisarão comprovar uma reserva financeira de até US$ 15 mil (cerca de R$ 82,7 mil) para emissão de visto de negócios e turismo (B-1/B-2).

Inicialmente, a regra valerá para estes dois países.

