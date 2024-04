Europeus com olhos voltados ao Brasil

Alto contraste

A comitiva fica até amanhã no Brasil. Irá para o Rio Grande do Norte, está, hoje, em Belém, no Pará, e iniciou a imersão em Brasília.

Na capital federal, os arquitetos Pierre de Meuron e Jacques Herzog conheceram os pontos turísticos da cidade. Ficaram encantados com a forma como a arquitetura moderna de Oscar Niemeyer se entrelaça com o paisagismo de Roberto Burle Max.

"É incrível a perspectiva de continuidade que a escada do Itamaraty traz, independentemente do ângulo que a observamos", disse Pierre de Meuron.

Meuron e Herzog gostam do casamento entre arquitetura e natureza. Também buscam esses diferenciais em suas obras. Ambos fazem parte da Ameropa Founfation, uma fundação suíça voltada para atividades filantrópicas. O financiamento, ajudou, em 2014, na construção de um espaço voltado para o resgate e desenvolvimento da população do bairro Maria Luiza, no Rio Grande do Norte.

"Maravilhoso, como embaixada, trazer o que há de melhor com arquitetura para o Brasil. Isso é um importantíssimo enriquecimento para a arquitetura do Brasil", disse o embaixador brasileiro André Aranha.

A chegada dos profissionais ao Brasil foi facilitada pela embaixada Suíça. O embaixador Pietro Lazzari destacou a importância deste intercâmbio, já que os olhares estão direcionados à COP 30, prevista para acontecer em Belém, no próximo ano. " Esta é uma visita de suma importância. A ideia é que a Suíça esteja presente, fisicamente, antes e durante a COP30".

Para que os projetos tenham continuidade, é necessário apoio do governo brasileiro.

