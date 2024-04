Exclusivo: saiba quem são os terroristas do Hamas que Israel liga a agência de refugiados da ONU O levantamento é do serviço de inteligência israelense

Homem apontado pelo Serviço de Inteligência de Israel como terrorista do Hamas ligado à UNRWA

Um documento obtido com exclusividade pelo blog mostra que o serviço de inteligência do governo de Israel identificou 13 terroristas do Hamas infiltrados na UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente.

Todos esses homens, além de outros dois, de acordo com o governo de Israel, teriam participado dos ataques terroristas em 7 de outubro de 2023.

Desde 1949, a UNRWA atua, fortemente, na questão humanitária na, atualmente, na zona de conflito. A agência é um dos principais acessos de entrada para ajuda local.

Grande parte da população de Gaza é considerada refugiada. Aproximadamente, 1 milhão e meio de pessoas estão nessa situação. Elas recebem serviços da agência, que atua em diversos campos voltados para questões sociais, como educação e saúde. Ali, existem escolas, clínicas e hospitais.

De acordo com o governo de Israel, a UNRWA paga por esses serviços, porém um dos maiores problemas é que os terroristas estão infiltrados.

"Eles estão no meio de inocentes e convivem diretamente com eles. Hamas e UNRAW são as mesmas pessoas. A situação não é fácil, mas parte da responsabilidade é do Hamas, que não dá entrada livre com as pessoas na faixa de Gaza e está mantendo o poder dele na população", disse Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil.

A UNRWA tem duas agências que tratam de refugiados. Uma de refugiados em geral e outra exclusivamente de palestinos. Na visão do governo de Israel, Hamas e UNRWA estão cada vez mais envolvidos.

Abaixo, os dados oficiais, segundo o governo israelense:

- 15 pessoas de UNRWA participaram ativamente do ataque de 7 de outubro.

- 12 mil pessoas trabalham para o UNRWA

- 17% deles foram ligados pelo Hamas, o que representa 2135 pessoas.

- 485 são ativistas do braço militar do Hamas e recebem salário da ONU.

- 1650 pessoas participam de outras atividades Hamas, como atuação em saúde, educação e assuntos sociais do Hamas.

- 18 deles foram parte dos ativistas

- 32 pessoas fazem parte do terror do Hamas Brigada Al Qassam (abastecimento de combustível e armazenamento de materiais bélicos e lançamentos de foguetes)

