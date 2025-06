Família de jovem morto no Chile consegue ajuda para trazer corpo ao Brasil Gabriel Tavares tinha 24 anos e sofreu uma para cardiorrespiratória, em casa Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 23/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h22 ) twitter

Gabriel Tavares Bitencourt, que morreu aos 24 anos Reprodução/Instagram

A família de Gabriel Tavares Bitencourt, que morreu no Chile, pode conseguir auxílio do governo de Goiás para trazer o corpo do rapaz de volta ao Brasil e, assim, ser sepultado. Se o pedido for aprovado, o estado arcará com 60% do valor da repatriação. A quantia será repassada diretamente para a funerária e a família completará a diferença.

Gabriel, que tinha 24 anos, morava havia 3 anos no Chile e trabalhava como guia turístico. Ele Morreu no dia 16, após passar mal, em casa, em Puerto Natales, sul do país.

Segundo a família, ele teve convulsão e uma parada cardiorrespiratória, foi atendido pelos médicos, mas não resistiu e morreu em casa.

O processo todo deve demorar de uma a duas semanas. A irmã do rapaz, Graziella Bitencourt, é quem está à frente das negociações e articulações. No momento, fazem orçamento do serviço com 3 empresas.

A família do rapaz mora em Luiziânia (GO).

