Festa intimista celebra data nacional da Geórgia Prestígio, elegância e sofisticação marcaram a recepção, em Brasília Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 21/06/2025 - 16h52 (Atualizado em 21/06/2025 - 16h52 )

Vocalista georgiana Maia Baratashvili e o pianista Giorgi Rakviashvili protagonizaram o concerto de jazz em colaboração com músicos brasileiros Luís Nova/Divulgação

Quem disse que festa boa tem que ser grande demais? Com excessos e mais excessos. Estou acostumada a ver isso, o que também é bom, claro! Mas a celebração da data nacional da Geórgia foi um espetáculo à parte. Os organizadores comprovaram que aquele bom e velho ditado “menos é mais” nos preenche. A embaixada da Geórgia reuniu um grupo seleto de amigos e autoridades, na capital federal.

Ao som do jazz, interpretado pela cantora georgiana Maia Baratashvili, com mais de 25 anos de carreira, e o pianista Giorgi Rakviashvili, os 200 convidados acompanharam o concerto, que também contou com a colaboração de profissionais brasileiros.

O evento foi leve e teve dupla comemoração: em 26 de maio, a Geórgia celebra o 107º aniversário da declaração de sua primeira república democrática independente e o 34º aniversário da restauração de sua independência.

Embaixador da Geórgia no Brasil, Zurab Mchedlishvili, durante celebração da data nacional do país Luís Nova/Divulgação

O anfitrião, embaixador Zurab Mchedlishvili, está no Brasil há pouco mais de um ano. Durante o discurso, destacou a parceria diplomática com o Brasil. O que vai além da música. O diplomata agradeceu ao governo brasileiro por respeitar a soberania do país e pelas relações bilaterais entre os países.

‌



“Brasil e Geórgia compartilham muito mais do que uma parceria diplomática — temos em comum o amor pela cultura, pelo folclore, pela dança e, acima de tudo, pela música”, disse o embaixador.

Brasil e Geórgia iniciaram as relações diplomáticas, oficialmente, em 1993.

‌



