Fortalecendo laços: parlamentares da Geórgia em visita oficial ao Brasil
Brasília, Goiânia e São Paulo estão na rota e mira das autoridades
A visita oficial de uma delegação da Geórgia ao Brasil, que se estende até esta quinta-feira (21), visa aprofundar as relações diplomáticas entre os dois países, iniciadas em 1993.
A comitiva, composta por parlamentares de alto escalão, busca fortalecer a cooperação em áreas-chave como política, economia, educação e cultura.
Durante a passagem por Brasília, os representantes georgianos participaram de encontros com autoridades dos poderes legislativo e executivo. No Itamaraty, a comitiva foi recebida pela secretária-geral, embaixadora Maria Laura da Rocha.
Em declarações, o presidente da Comissão de Política Externa do parlamento georgiano, Nikoloz Samkharadze, destacou o apoio da Geórgia à reforma da ONU e à inclusão do Brasil em um Conselho de Segurança mais amplo.
A pauta também incluiu a discussão sobre a expansão do setor aéreo, com foco na atração de novos voos internacionais e no potencial turístico de Brasília. Mariam Lashkhi, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Geórgia-Brasil, ressaltou o interesse em parcerias: “Temos muito a cooperar com Brasília”.
A visita demonstra o comprometimento da Geórgia com o Brasil, reforçando a importância dos laços bilaterais e a projeção internacional de ambos os países pautada em valores democráticos e de cooperação multilateral.
Agenda da comitiva
A delegação segue uma agenda intensa pelo país. Atualmente em Goiânia (GO), os parlamentares cumprem uma série de compromissos com autoridades locais para explorar novas oportunidades de cooperação regional. Na quinta-feira, a comitiva encerra sua visita em São Paulo, com a participação em reuniões importantes.
A história da Geórgia
A Georgia é um país da Eurásia, na costa do Mar Negro, e faz fronteira com a Rússia, Azerbaidjão, Armênia e Turquia. O país tem uma história milenar, com um rico patrimônio cultural e arquitetônico.
Após a Revolução Russa de 1917, a Geórgia declarou sua independência, mas foi invadida e anexada pela União Soviética em 1921. A Geórgia permaneceu sob domínio soviético até 1991, quando recuperou sua independência com o colapso da União Soviética.
Desde sua independência, a Geórgia tem se esforçado para se integrar à comunidade internacional e fortalecer sua democracia e economia. O país é membro do Conselho da Europa, da Organização Mundial do Comércio e do Banco Mundial.
