Futebol entre diplomatas celebrou trabalho conjunto Israel e Alemanha se enfrentaram em campo, mas em clima amistoso Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 15/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embaixador de Israel, Daniel Zonshine, embaixadora da Alemanha, Bettina Cadenbach, durante o intervalo da partida Embaixada de Israel

A partida de futebol ocorreu em um clube aqui de Brasília para celebrar os 60 anos de relações diplomáticas entre Israel e Alemanha. O evento recriou a simbólica e histórica partida amistosa entre Borussia Mönchengladbach e a seleção israelense, realizada em 25 de fevereiro de 1970, no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv–Jaffa. O jogo marcou o desenvolvimento dos laços diplomáticos entre os países.

Deu Alemanha! Em campo, Israel saiu na frente, mas sofreu a virada após cinco minutos de jogo. Com três gols em cada tempo, os diplomatas e funcionários da Embaixada da Alemanha venceram por 6 a 1.

Tanto o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, quanto a embaixadora da Alemanha, Bettina Cadenbach, celebraram seis décadas de relações diplomáticas entre os dois países, e lembraram com orgulho o caminho percorrido e o papel único que o esporte pode desempenhar no fortalecimento das relações entre os povos.

Zonshine agradeceu pela parceria de longa data, e afirmou durante discurso no evento que considera a Alemanha como “principal aliada de Israel na Europa atualmente”.

‌



Relembrando...

Cinco anos após a abertura oficial da Embaixada da Alemanha em Israel (25 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial), um avião da Força Aérea Alemã pousou em Israel trazendo 16 jogadores alemães do Gladbach para o encontro que transcendeu o campo esportivo. De um lado, jogadores israelenses – alguns filhos de sobreviventes do Holocausto; do outro, jogadores alemães da mesma geração marcada pelas consequências da guerra. O resultado foi 6 a 0 para o Borussia, mas o que ficou na memória foi a calorosa recepção do público israelense e o espírito esportivo demonstrado por ambos os lados.

Naquela época, o técnico israelense Emmanuel Scheffer havia estudado futebol na Alemanha com o lendário treinador Hennes Weisweiler, que mantinha relações próximas com seus vizinhos judeus.

‌



Durante três anos, os dois mantiveram intensa correspondência para planejar o evento. Apesar do contexto sensível – menos de um mês após um atentado terrorista contra passageiros israelenses no aeroporto de Munique – a partida aconteceu, tornando-se um marco na construção das relações bilaterais.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.